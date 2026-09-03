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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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03.09.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag in Rot

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 43,72 EUR.

Porsche vz.
41.68 CHF 0.46%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 43,72 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'871 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 43,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10'875 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,87 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Porsche vz-Aktie. Am 29.07.2026 äusserte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.30 Mrd. EUR gelegen.

Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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