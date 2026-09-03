Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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03.09.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 44,31 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'931 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 44,36 EUR. Bei 43,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 85'994 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 14,33 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 24,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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