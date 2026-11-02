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02.11.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 46,80 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'006 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 47,08 EUR. Bei 46,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 107'167 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 8,25 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,62 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 23,89 Prozent sinken.
Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Am 27.10.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von -0,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.05 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.71 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Porsche vz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Porsche vz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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