Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Porsche vz-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 46,35 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'891 Punkten realisiert. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 46,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,87 EUR. Bisher wurden via XETRA 36'933 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,30 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,15 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 27.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,04 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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