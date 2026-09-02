Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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02.09.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag Verlust reich
Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 43,90 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 43,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'914 Punkten realisiert. Bei 43,90 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6'741 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Bei 50,66 EUR markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 15,40 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 23,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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