Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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02.09.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 44,19 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 44,19 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'879 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 43,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 131'536 Stück.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 12,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Abschläge von 19,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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