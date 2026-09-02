Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Mittwochmittag ab

Die Porsche vz-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 43,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'766 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 43,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68'880 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 22,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Porsche vz-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.30 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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