Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag nach

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 45,03 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'066 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Porsche vz-Aktie bis auf 44,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'800 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Mit Abgaben von 20,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,05 Prozent zurück. Hier wurden 8.83 Mrd. EUR gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,98 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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