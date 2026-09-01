Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Porsche vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 45,45 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'155 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,55 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 45,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'219 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 10,28 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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