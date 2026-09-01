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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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01.09.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 44,51 EUR nach.

Porsche vz.
42.24 CHF -1.53%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 44,51 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'973 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,90 EUR aus. Bei 45,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 198'316 Aktien.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 13,82 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 24,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,05 Prozent zurück. Hier wurden 8.83 Mrd. EUR gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Porsche
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