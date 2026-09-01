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01.09.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag schwächer

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag schwächer

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 43,92 EUR abwärts.

Porsche vz.
41.86 CHF -2.41%
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Um 12:28 Uhr fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 43,92 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'986 Punkten liegt. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,92 EUR nach. Bei 45,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 111'026 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Mit Abgaben von 18,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,90 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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