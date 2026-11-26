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26.11.2026 07:00:00
Porsche: Wie radikal CEO Michael Leiters Vorstand und Management umbaut
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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25.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
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25.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
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25.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
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23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
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23.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
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23.11.26
|MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
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23.11.26
|Freundlicher Handel: MDAX beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
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19.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|12.11.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
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|11.11.26
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|Deutsche Bank AG
|21.10.26
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|20.10.26
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|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
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|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.