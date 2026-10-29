Porsche vz öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Porsche vz hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von -0.650 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.05 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.71 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch