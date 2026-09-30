Porsche vz-Aktie: Was Analysten von Porsche vz erwarten

Im September 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Porsche vz-Aktie vorgenommen.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,25 EUR für die Porsche vz-Aktie, was einem Anstieg von 3,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 45,50 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 60,00 EUR 31,87 29.09.2026 Jefferies & Company Inc. 49,00 EUR 7,69 24.09.2026 Bernstein Research 47,00 EUR 3,30 23.09.2026 Bernstein Research 47,00 EUR 3,30 22.09.2026 UBS AG - - 21.09.2026 Deutsche Bank AG 55,00 EUR 20,88 17.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 46,00 EUR 1,10 16.09.2026 RBC Capital Markets 40,00 EUR -12,09 16.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 9,89 10.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 10.09.2026

Redaktion finanzen.ch