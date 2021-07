Porsche verkauft in USA im zweiten Quartal um die Hälfte mehr Autos

ATLANTA (awp international) - Der VW -Sportwagenbauer Porsche hat im zweiten Quartal auf dem wichtigen US-Markt auch wegen des coronabedingt schwachen Vorjahreszeitraums deutlich mehr Autos verkauft. So lieferte Porsche von April bis Ende Mai 18 958 Autos aus, das waren 55,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta (Georgia) mitteilte. Vor einem Jahr hatten Lockdowns in Produktion und Autohäusern dem Autobauer auch auf dem nordamerikanischen Kontinent schwer zugesetzt. In diesem Jahr fuhr Porsche nach eigenen Angaben aber einen Rekord bei den Quartalsauslieferungen ein. Über das erste Halbjahr gesehen stiegen die Auslieferungen an die Kunden um rund die Hälfte./men/nas