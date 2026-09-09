Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
09.09.2026 19:59:00
Porsche: Trennung von Bugatti und Rimac soll Finanzlage stabilisieren
Porsche AutomobilPorsche hat seine Anteile an der Luxusmarke Bugatti sowie am E-Auto-Hersteller Rimac verkauft. Das erlöste Geld braucht das angeschlagene Unternehmen unter anderem für Pensionsverpflichtungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
27.51 CHF -0.19%
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Porsche: Trennung von Bugatti und Rimac soll Finanzlage stabilisieren (Spiegel Online)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
09.09.26
|XETRA-Handel MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)