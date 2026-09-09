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09.09.2026 19:59:00

Porsche: Trennung von Bugatti und Rimac soll Finanzlage stabilisieren

Porsche Automobil
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Porsche hat seine Anteile an der Luxusmarke Bugatti sowie am E-Auto-Hersteller Rimac verkauft. Das erlöste Geld braucht das angeschlagene Unternehmen unter anderem für Pensionsverpflichtungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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