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09.09.2026 11:13:00

Porsche SE: Aktionär klagt gegen Millionenvergütung für Ex-Finanzchef Meschke

Porsche Automobil
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Mehr als 20 Millionen Euro könnte die Porsche SE ihrem ehemaligen Vorstandsmitglied Lutz Meschke noch bis 2030 zahlen – obwohl dieser seit vergangenem Jahr nicht mehr für die Holding arbeitet. Dagegen geht ein Aktionär nun offenbar vor und zieht vor Gericht.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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