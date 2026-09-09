Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
09.09.2026 11:13:00
Porsche SE: Aktionär klagt gegen Millionenvergütung für Ex-Finanzchef Meschke
Porsche AutomobilMehr als 20 Millionen Euro könnte die Porsche SE ihrem ehemaligen Vorstandsmitglied Lutz Meschke noch bis 2030 zahlen – obwohl dieser seit vergangenem Jahr nicht mehr für die Holding arbeitet. Dagegen geht ein Aktionär nun offenbar vor und zieht vor Gericht.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
27.56 CHF -0.10%
In eigener Sache
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.09.26
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)