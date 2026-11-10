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10.11.2026 09:24:47
Porsche SE-Aktie minimal im Minus: Holding schreibt auf VW ab und verbucht Milliardenverlust
Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) hat auch in den ersten neun Monaten einen Verlust verzeichnet.
"Die Quartalsergebnisse im Volkswagen-Konzern zeigen deutlich, dass die beschlossenen Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zügig umgesetzt werden müssen. Das ist jetzt Aufgabe und Auftrag des Managements," wird Hans Dieter Pötsch, Vorstandsvorsitzender der Porsche SE, in der Mitteilung zitiert.
Die Nettoverschuldung lag per Ende September den weiteren Angaben zufolge mit 5,1 Milliarden Euro auf dem Niveau von Ende 2025.
Für das Gesamtjahr 2026 geht das Management unverändert von einem angepassten Konzernergebnis nach Steuern zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro sowie einer Nettoverschuldung von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro aus.Via XETRA zeigt sich die Porsche SE-Aktie zeitweise 0,04 Prozent tiefer bei 26,12 Euro.
DOW JONES
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