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10.11.2026 10:59:47
Porsche SE-Aktie im Minus: Holding schreibt auf VW ab und verbucht Milliardenverlust
Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) hat auch in den ersten neun Monaten einen Verlust verzeichnet.
"Die Quartalsergebnisse im Volkswagen-Konzern zeigen deutlich, dass die beschlossenen Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zügig umgesetzt werden müssen. Das ist jetzt Aufgabe und Auftrag des Managements," wird Hans Dieter Pötsch, Vorstandsvorsitzender der Porsche SE, in der Mitteilung zitiert.
Die Nettoverschuldung lag per Ende September den weiteren Angaben zufolge mit 5,1 Milliarden Euro auf dem Niveau von Ende 2025.
Für das Gesamtjahr 2026 geht das Management unverändert von einem angepassten Konzernergebnis nach Steuern zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro sowie einer Nettoverschuldung von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro aus.Via XETRA zeigt sich die Porsche SE-Aktie zeitweise 0,84 Prozent tiefer bei 25,91 Euro.
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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