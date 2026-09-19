Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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19.09.2026 13:52:00
Porsche: Personalabbau könnte drastischer ausfallen - weitere 4000 Jobs bedroht
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
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Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
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