SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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01.10.2026 16:30:00
Porsche läutet Generationswechsel ein, SAP-Betriebsrat handelt Umbaukonditionen aus
Porsche-Vermögen schmilzt, die Familie leitet den Generationswechsel ein. Der SAP-Betriebsrat verteidigt hohe Abfindungen. Und das Beben am Bondmarkt betrifft auch Aktionäre. Die wichtigsten Wirtschaftsthemen lesen Sie im Newsletter „Der Tag“.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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