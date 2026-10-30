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30.10.2026 16:45:00
Porsche: Jörg Bartels kommt von Mercedes und wird Entwicklungsvorstand
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
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30.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
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30.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet (finanzen.ch)
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30.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
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29.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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29.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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29.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
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29.10.26
|UBS AG bescheinigt Neutral für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
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|DZ BANK
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|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.