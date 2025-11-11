Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’465 1.4%  SPI 17’179 1.2%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’960 1.7%  Euro 0.9297 -0.1%  EStoxx50 5’664 1.8%  Gold 4’131 0.4%  Bitcoin 84’578 -0.8%  Dollar 0.8047 0.0%  Öl 63.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Idorsia36346343UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Kuros32581411
Top News
Nordex-Aktie im Fokus: Auftrag über 42 MW in Spanien sorgt für Rückenwind
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Sunrise-Aktie: Telekomkonzern bestätigt Jahresziele trotz Umsatzrückgang
BLKB-Aktie: Kantonalbank gibt Radicant-Lizenz zurück und leitet Liquidation ein
Orell Füssli-Aktie: Konzern setzt verstärkt auf digitale Identitäten und Wachstum bis 2028
Suche...
eToro entdecken

Porsche Automobil Aktie 4935121 / US73328P1066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2025 08:20:40

Porsche Holding verdient deutlich weniger - Prognose bestätigt

Porsche Automobil
3.52 EUR -2.22%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Belastet von dem schwierigen Umfeld in der Autobranche hat die Porsche Automobil Holding in den ersten neun Monaten deutlich weniger verdient. Angesichts der teils drastischen Gewinnrückgänge bei Volkswagen und der Porsche AG musste auch die börsennotierte Holding der Familien Porsche und Piech ein deutlich geringeres Ergebnis ausweisen. An der im September gesenkten Gewinnprognose für 2025 hält die Porsche SE fest.

Demnach rechnet die Holding dieses Jahr weiter mit einem angepassten Gewinn nach Steuern von 0,9 Milliarden bis 2,9 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung soll sich zwischen 4,9 Milliarden und 5,4 Milliarden Euro bewegen.

In den ersten neun Monaten sank das angepasste Ergebnis nach Steuern den weiteren Angaben zufolge auf 1,6 Milliarden von 2,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis der Porsche SE wird massgeblich von den Beteiligungen an VW und der Porsche AG beeinflusst. Beide Autohersteller haben im Neumonatszeitraum deutlich weniger verdient. Die Nettoverschuldung konnte die Porsche SE auf 5,02 Milliarden von 5,16 Milliarden Euro Ende Dezember reduzieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 02:21 ET (07:21 GMT)

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?