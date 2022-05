Porsche gründet IR-Ressort und stellt früheren Daimler-Experten ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche hat in Vorbereitung auf den geplanten Börsengang das Ressort Investor Relations gegründet. Der Sportwagenhersteller will laut Mitteilung seine weltweite Kapitalmarktkommunikation mit Investoren, Analysten und Ratingagenturen verstärken. Zum Leiter der neuen Hauptabteilung sei Björn Scheib ernannt worden. Scheib war von 2009 bis 2021 als Leiter Investor Relations bei der Daimler AG tätig, danach gründete er die Fyncon GmbH, die Unternehmen bei Börsengängen berät. Scheib berichte an Finanzvorstand Lutz Meschke.

Bisherigen Angaben zufolge soll die Porsche AG im vierten Quartal 2022 an die Börse gehen. Offen ist aber, welchen Einfluss eine mögliche Verschärfung des ohnehin schwierigen Umfelds auf das Vorhaben haben könnte.

May 11, 2022