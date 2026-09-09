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09.09.2026 18:48:00

Porsche erlöst eine Milliarde Euro mit Rimac-Verkauf

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Porsche-CEO Michael Leiters fokussiert sich weiter auf das Kerngeschäft und meldet den Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und an der Rimac Gruppe. Ein Teil des Erlöses dient der Finanzierung von Pensionsverpflichtungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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