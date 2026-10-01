Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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01.10.2026 07:01:00
Porsche: Die Nachfolgeprobleme der Milliardärsfamilie
Porsche AutomobilWolfgang Porsche und seine Familie haben 2026 auf dem Papier wieder Milliarden verloren. Besserung ist nicht in Sicht. Aber zumindest bereitet die grossväterliche Führung einen Generationswechsel vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
23.10 CHF -3.02%
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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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