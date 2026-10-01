Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’675 0.4%  SPI 19’406 0.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 25’117 0.7%  Euro 0.9305 -0.4%  EStoxx50 6’210 0.6%  Gold 4’170 -0.2%  Bitcoin 71’439 1.4%  Dollar 0.8285 -0.3%  Öl 99.8 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
September 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Glencore-Aktie springt an: Rohstoffkonzern erhöht Marketing-EBIT-Guidance und plant ASX-Zweitkotierung
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Franken zieht zum Dollar und Euro an - die Gründe
Suche...

Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 07:01:00

Porsche: Die Nachfolgeprobleme der Milliardärsfamilie

Porsche Automobil
23.10 CHF -3.02%
Kaufen Verkaufen
Wolfgang Porsche und seine Familie haben 2026 auf dem Papier wieder Milliarden verloren. Besserung ist nicht in Sicht. Aber zumindest bereitet die grossväterliche Führung einen Generationswechsel vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 3.871 23.29 157335345
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten