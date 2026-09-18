Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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18.09.2026 20:16:10
Porsche, China, Geopolitik: Volkswagen streicht Gewinnprognose zusammen
VolkswagenDie Krisenstimmung in Wolfsburg hält an. Wegen verschiedener "Sondereffekte" muss der Volkswagen-Konzern seine Gewinnprognose für das aktuelle Geschäftsjahr drastisch senken. Weitere Unsicherheiten, die den Erlös schmälern könnten, bleiben bestehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
72.24 CHF -7.22%
In eigener Sache
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18.09.26
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18.09.26
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18.09.26
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