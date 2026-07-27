Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
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27.07.2026 14:56:40
Porsche baut bis 2035 weitere 5.000 Stellen ab
DOW JONES--Porsche senkt Personalkosten, verlängert die Standortgarantie für Zuffenhausen und Weissach und baut bis 2035 weitere 5.000 Stellen ab. Die Massnahmen sind Teil des sogenannten "Zukunftspakets", auf das sich der Sportwagenhersteller mit den Arbeitnehmervertretern geeinigt hat. Es sei ein wesentlicher Baustein der Strategie 2035.
Das Paket sieht eine Standortsicherung bis 2035 vor, womit betriebsbetriebsbedingte Kündigungen in diesem Zeitraum ausgeschlossen sind. In die beiden Standorte will Porsche insgesamt 2,1 Milliarden Euro investieren.
Um diese Investitionen zu ermöglichen, haben die Parteien ein Massnahmenpaket vereinbart, womit die Personalkosten deutlich sinken sollen. Unter anderem werden Teile der Tariferhöhungen teilweise einbehalten und Einmalzahlungen reduziert. Auch gelten geänderte Rahmenbedingungen für Pausen sowie Taktzeiten in Produktionsbereichen.
Überdies will Porsche 5.000 Stellen bis 2035 abbauen. Das soll über natürliche Fluktuation, demografische Effekte, Erweiterung des Sonderprogramms Altersteilzeit und freiwillige Aufhebungsverträge erfolgen. Porsche hatte bereits angekündigt, bis 2029 rund 3.900 Stellen abzubauen.
"Mit dem Zukunftspaket legen wir das Fundament unserer Strategie Sportwagenschmiede 35", sagte Porsche-Chef Michael Leiters. "Nur wenn wir unsere Ziele erreichen und wirtschaftlich erfolgreich sind, können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die nötige Sicherheit geben."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 27, 2026 08:57 ET (12:57 GMT)
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