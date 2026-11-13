Porsche Automobil legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Porsche Automobil veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 84.96 Prozent auf 96.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 642.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch