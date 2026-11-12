Porsche Automobil legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Porsche Automobil hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.84 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2.95 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 84.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 84.0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 550.0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch