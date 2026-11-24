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24.11.2026 14:47:17
Porsche, Auswärtiges Amt, Microsoft - Wo Deutschlands Top-Talente arbeiten wollen
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Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
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16:29
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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16:00
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones stürmt schlussendlich vor (finanzen.ch)
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23.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagabend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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23.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
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23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones hebt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
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23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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20.11.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:45
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow fester -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.