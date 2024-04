Porsche-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Porsche-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe einen recht schwachen Jahresstart verzeichnet, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch seien die Jahresziele bestätigt worden.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Porsche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:12 Uhr um 2.7 Prozent auf 87.38 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 14.44 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 596’455 Porsche-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2024 um 9.4 Prozent zu. Porsche dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2024 / 08:24 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.