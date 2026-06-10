Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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10.06.2026 16:36:36
Porsche-Aktie tiefer: Keine vollelektrische Version des 911er geplant
Porsche-Chef Michael Leiters hat einer vollelektrischen Version des Sportwagens 911 eine Absage erteilt.
Porsche steht Leiters zufolge für Technologieoffenheit. Mit dem Taycan sei das Unternehmen einst ein "Pionier der Elektromobilität" gewesen. Es sei eine Frage der Geschwindigkeit, vielleicht sei man etwas zu früh gewesen, sagte der Manager mit Blick auf den Hochlauf der E-Mobilität. Der Sportwagenbauer aus Stuttgart werde den Markt niemals über Kostenführerschaft gewinnen können oder wollen, sondern müsse die besseren, überzeugenderen und emotionaleren Produkte haben als alle anderen. Diese Differenzierung sei die Herausforderung.
Der Taycan ist seit 2019 auf dem Markt. Mittlerweile haben die Zuffenhausener auch zwei vollelektrische SUV-Modelle im Angebot. Die aktuelle 911-Generation gibt es hingegen nur als Verbrenner. In manchen Modellen kommt aber auch ein Hybrid-System zum Einsatz, das einen elektrischen Abgasturbolader nutzt.
Strategiewechsel in Zuffenhausen
Die Elektro-Modelle von Porsche fanden in der Vergangenheit deutlich weniger Anklang als erwartet. Ex-Vorstandschef Oliver Blume hatte vor seinem Abgang daher noch die Strategie umgekrempelt. Statt einer ambitionierten E-Strategie sollen künftig wieder mehr Verbrenner im Angebot Schub geben. Dafür muss das Unternehmen aber eine Milliardensumme investieren. Leiters hat den Chefposten bei der VW-Tochter im Januar übernommen.
Die Porsche-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,81 Prozent auf 47,90 Euro.
/jwe/DP/stw
STUTTGART (awp international)
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