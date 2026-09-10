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Nach Genehmigung 10.09.2026 16:08:00

Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein

Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein

Der Autohersteller Porsche AG hat mit seinem Abschied von der Sportwagenschmiede Bugatti und dem E-Auto-Bauer Rimac eine Milliarde Euro eingenommen.

Porsche vz.
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Nach Genehmigung durch die Behörden sei der Verkauf der Anteile nun vollzogen worden, teilte die Tochtergesellschaft des VW-Konzerns am Mittwoch nach Börsenschluss in Stuttgart mit. Von dem Erlös will Porsche 250 Millionen Euro für die Ausfinanzierung seiner Pensionsverpflichtungen verwenden.

Zudem soll der Barmittelzufluss des Sportwagenherstellers dank der Einnahmen in diesem Jahr höher ausfallen als bisher gedacht. So rechnet der Vorstand im Bereich Automobile jetzt mit einer Netto-Cashflow-Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent. Bisher hatte er lediglich 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Porsche hatte den Verkauf der Anteile im April angekündigt. Käufer ist ein Konsortium unter Führung des US-amerikanischen Finanzinvestors Hof Capital.

Zeitweise fällt die Porsche-Aktie im XETRA-Handel um 0,56 Prozent auf 44,62 Euro.

/stw/nas

STUTTGART (awp international)

Weitere Links:

Porsche-Aktie im Sinkflug: MHP komplett an Tata Consultancy Services verkauft

Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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