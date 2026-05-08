Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
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08.05.2026 06:54:00
Porsche-Aktie: Sajjad Khan verliert Vorstandsressort bei Neuaufstellung
Porsche löst sein Car-IT-Ressort auf und ordnet die Softwareverantwortung im Vorstand neu.
DJG/mgo/flf
DOW JONES
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Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.Weiterlesen!
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Analysen zu Volkswagen (VW) St.
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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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