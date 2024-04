Porsche-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Ein schwieriges erstes Quartal markiere wohl den Tiefpunkt des Jahres, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Sportwagenbauer habe Auswirkungen durch Lieferengpässe und Produktwechsel zu spüren bekommen. Der Experte sieht Porsche an einem Wendepunkt, da der Konzern ab dem zweiten Halbjahr von neuen Fahrzeugmodellen profitieren sollte.

Aktienanalyse online: Die Porsche-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 20:47 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0.4 Prozent auf 89.90 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 33.48 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 2’155 Porsche-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 12.3 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 26.04.2024 wird Porsche Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

