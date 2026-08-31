PORR-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Die PORR-Aktie wurde im August 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen die PORR-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 42,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,25 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der PORR-Aktie von 37,25 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 42,50 EUR 14,09 28.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 42,50 EUR 14,09 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch