PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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31.08.2026 18:00:38
PORR-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Die PORR-Aktie wurde im August 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Experten empfehlen die PORR-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 42,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,25 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der PORR-Aktie von 37,25 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|42,50 EUR
|14,09
|28.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|42,50 EUR
|14,09
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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