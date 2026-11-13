Popular Vehicles and Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Popular Vehicles and Services hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 20.89 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 36.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch