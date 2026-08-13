Popular Vehicles and Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Popular Vehicles and Services hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Popular Vehicles and Services -1.230 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44.14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.90 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 13.11 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch