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31.08.2026 06:37:00
PopReach präsentierte Quartalsergebnisse
PopReach hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0.06 CAD gegenüber -0.010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 65.6 Millionen CAD, gegenüber 74.1 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11.54 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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