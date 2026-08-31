PopReach präsentierte Quartalsergebnisse

PopReach hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.06 CAD gegenüber -0.010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 65.6 Millionen CAD, gegenüber 74.1 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11.54 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch