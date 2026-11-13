Poppins stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Poppins lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23.96 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 25.37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 9.12 Milliarden JPY gegenüber 8.42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch