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ETF Sparplan
10.08.2026 06:37:00

Poppins öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Poppins hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 59.59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2.670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Poppins hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.48 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

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Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
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Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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