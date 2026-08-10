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10.08.2026 06:37:00
Poppins öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Poppins hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 59.59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2.670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Poppins hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.48 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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