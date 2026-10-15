POPLAR: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

POPLAR stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.22 JPY gegenüber 9.16 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3.02 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch