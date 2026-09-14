|
14.09.2026 06:37:00
POPER vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
POPER lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.75 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 9.56 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 339.9 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 341.7 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.