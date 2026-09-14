POPER vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

POPER lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.75 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 9.56 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 339.9 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 341.7 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch