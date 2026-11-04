POONGSAN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

POONGSAN gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2127.72 KRW. Im Vorjahresviertel hatte POONGSAN 1176.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat POONGSAN 108.92 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 90.51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch