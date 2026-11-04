POONGSAN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

POONGSAN gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 2236.13 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei POONGSAN noch ein Gewinn pro Aktie von 1193.00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat POONGSAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39.54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1’638.42 Milliarden KRW im Vergleich zu 1’174.16 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch