Poona Dal Oil Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Poona Dal Oil Industries hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.40 INR. Im letzten Jahr hatte Poona Dal Oil Industries einen Gewinn von 0.460 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 432.5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349.5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch