Poolia A B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Poolia A B veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.28 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 352.9 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 360.1 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch