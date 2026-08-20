Poolia A B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Poolia A B hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.14 SEK. Im letzten Jahr hatte Poolia A B einen Gewinn von -0.050 SEK je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 373.8 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 367.1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch