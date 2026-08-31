Pool Safe gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pool Safe äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0.5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0.5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch